Махачев обратился к Волкановски после их битвы взглядов

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с Александром Волкановски, с которым провёл дуэль взглядов перед поединком на турнире UFC 294.

«Рад снова видеть тебя, Алекс», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Отметим, что поединок Махачева и Волкановски станет реваншем. В их первом бою, который состоялся на UFC 284, победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен. Некоторые эксперты и бойцы тогда были не согласны с таким решением и призывали UFC организовать повторный бой. Ислам стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: