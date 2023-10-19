Вице-президент ACA сказал, какой ход сделал тренер Косты при подготовке к бою с Чимаевым

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Усман — более неприятный соперник для Чимаева? В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Усман меньше и борется хорошо. Но Хамзат и сам борется. Камару Усман – человек, который устал от боёв. У него нет чемпионских амбиций, нет мотивации, потому что он был на высоте, он много раз защищал пояс. Что сейчас им движет? Деньги. А Коста — парень, с которым у Чимаева была предыстория, с которым был нерв. Я бы даже сказал, что они немного ненавидят друг друга, личная неприязнь была. Пауло тяжело перевести, удержать тоже. Плюс огромная физическая мощь, и Коста готовился. Он был в Абу-Даби. Хотите инсайд? Коста уже был в Абу-Даби, и его тренер, Эрик Альбаррасин, связывался с Дауреном Ермековым, предлагал ему стать спарринг-партнёром Косты, помочь подготовиться к Чимаеву. Но Даурен отказался, [потому что] был на сборах в Грозном и посчитал, что было бы неправильно поехать помогать Косте готовиться к Чимаеву.

Чеченский десант уже в Абу-Даби. Но это давление на Хамзата, это ответственность. Я думаю, что Чимаев будет «гореть». Надо посмотреть, как он с этим справится. Потому что всё давление здесь на Хамзате. На Усмана вообще нет давления. Выйдет, проиграет – вышел на замену за 11 дней. Выйдет, выиграет – значит, доказал, что он всё ещё топ.

Я думаю, [будет] тяжёлое решение в пользу Хамзата. Примерно такой же тяжёлый бой, как с Бёрнсом», — приводит слова Бадаева телеканал «Удар».

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