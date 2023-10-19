Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Батыргазиев победил Эндера Луцеса нокаутом

Альберт Батыргазиев победил Эндера Луцеса нокаутом
Комментарии

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев одержал победу в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом, до этого ни разу не терпевшим поражений. Противостояние проходило на турнире Ural FC в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми и было его главным событием.

25-летний российский боксёр добился победы за счёт нокаута в пятом раунде. Для Батыргазиева эта победа стала десятой на профессиональном ринге. Алеберт ни разу не проигрывал.

До этого боя Альберт единогласным судейским решением одолел Франсиса Фромету, представляющего Доминиканскую Республику.

Ранее российский проспект Павел Сосулин техническим нокаутом в пятом раунде победил Бахромжона Фозилова.

Материалы по теме
«Хотел провести Загитовой мастер-класс, а заговорили про бой». Интервью с Батыргазиевым
Эксклюзив
«Хотел провести Загитовой мастер-класс, а заговорили про бой». Интервью с Батыргазиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android