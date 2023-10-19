Альберт Батыргазиев победил Эндера Луцеса нокаутом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев одержал победу в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом, до этого ни разу не терпевшим поражений. Противостояние проходило на турнире Ural FC в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми и было его главным событием.

25-летний российский боксёр добился победы за счёт нокаута в пятом раунде. Для Батыргазиева эта победа стала десятой на профессиональном ринге. Алеберт ни разу не проигрывал.

До этого боя Альберт единогласным судейским решением одолел Франсиса Фромету, представляющего Доминиканскую Республику.

Ранее российский проспект Павел Сосулин техническим нокаутом в пятом раунде победил Бахромжона Фозилова.