Депутат предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев выступил с заявлением по поводу награждения сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, званием Героя Чечни. Хамаев высказался в ходе заседания парламента.

«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример такого вопроса, на который мы должны найти ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить», — сказал Хамаев.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд».