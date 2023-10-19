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Депутат предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни

Депутат предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни
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Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев выступил с заявлением по поводу награждения сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, званием Героя Чечни. Хамаев высказался в ходе заседания парламента.

«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример такого вопроса, на который мы должны найти ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить», — сказал Хамаев.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд».

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