Бой Кирилла Сидельникова с Нидалем Бикири на турнире Ural FC 4 завершился вничью

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников дебютировал на профессиональном ринге с ничьи. Россиянин дрался в соглавном событии боксёрского турнира Ural FC 4. Противостоял ему представитель Нидерландов Нидаль Бикири.

Поединок состоял из четырёх раундов и продлился всю дистанцию.

В своём предыдущем бою, который проходил по правилам смешанных единоборств в июле 2022 года на турнире Ural FC 1, Сидельников встречался с бразильцем Фабио Мальдонадо. В этом противостоянии Кирилл одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности в его активе 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Отметим также победу олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева, которую он одержал в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом.