Николай Клименко объяснил, почему Волкановски в реванше с Махачевым может быть проще

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Он пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот снялся из-за травмы.

«Я абсолютно согласен, бои на UFC 294 стали ещё более конкурентными после замен. Если даже брать бой Ислама с Волкановски, Алексу нечего терять, но на самом деле это действительно бой, который он потеряет в будущем. Этот поединок был логичным, Волкановски дал самый конкурентный поединок Махачеву, и все хотели увидеть реванш.

Мне кажется, бой пройдёт всю дистанцию. Бой будет очень близким. Тогда был бой качельный, концовку Ислам реально отдал. И возможно, Волк, наоборот, поверил, что может зайти, показать себя ещё лучше. И короткое уведомление, для человека, которому не надо тяжело делать вес, может быть психологически расслаблен к этому бою. Он себя не изнурял, не думал об этом. Ему будет даже легче. Но болею за Ислама! Думаю, решением он заберет бой», — приводит слова Клименко телеканал «Удар».

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: