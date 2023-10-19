35-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал нынешнюю физическую форму. Соответствующий пост звёздный ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях. Макгрегор показал фото с тренировки и со спарринга.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 35 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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