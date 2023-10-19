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35-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

35-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал нынешнюю физическую форму. Соответствующий пост звёздный ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях. Макгрегор показал фото с тренировки и со спарринга.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 35 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:

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