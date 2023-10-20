«Роналду или Месси?» Энтони Джошуа – о спортсмене, которым восхищается больше всего

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос о спортсменах за пределами бокса, которыми он восхищается больше всего?

«Отличный вопрос. Выберу Криштиану Роналду. Ставлю ли я его выше Месси? Они оба великолепны. Но я чувствую, что талант Месси более естественен. Роналду пришлось действительно много потрудиться. Конечно, оба усердно работают, но Роналду нужно было сделать больше, и он это сделал», — приводит слова Джошуа «Журнал Men’s Health».

Криштиану Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Фьюри и Нганну:

Ранее Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, высказавшись о его недостатке.