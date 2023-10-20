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Глава Татарстана Минниханов не поддержал критику депутата Хамаева в адрес Кадырова

Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал критику депутата Государственного совета Татарстана Азата Хамаева в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики»,— приводит слова Минниханова «Коммерсантъ».

Таким образом Минниханов отреагировал на выступление Хамаева в Госсовете Татарстана, во время которого тот осудил Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил заключённого и получил звание героя Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд».