Депутат Татарстана Хамаев извинился за «эмоциональное высказывание» о Рамзане Кадырове

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев извинился за своё выступление на заседании парламента республики.

«Приношу свои извинения за своё эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами»,— приводит слова Хамаева «Коммерсантъ».

19 октября Хамаев выступил с заявлением, в котором не поддержал решение главы Чечни Рамзана Кадырова наградить своего сына Адама званием героя республики.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд».