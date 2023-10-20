«Поздравляю Россию, это наш день». Батыргазиев прокомментировал победу над Луцесом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев одержал победу в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом, до этого не потерпевшим ни одного поражения. Противостояние прошло на турнире Ural FC в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми и было его главным событием.

После окончания поединка россиянин прокомментировал свою победу. «Спасибо Луцесу, он приехал издалека и не побоялся за свой нолик в своей статистике. Только уважение.

После каждого поединка я знакомлюсь со своими оппонентами, и они становятся моими друзьями. Да, бокс — жёсткий вид спорта, но он объединяет. Сейчас под каждым своим постом ставлю такой хэштег. Спасибо Умару Назаровичу Кремлёву, который создаёт для нас все условия. По ходу боя я держал концентрацию каждую секунду. Ведь любой удар может стать последним. Спасибо команде за подготовку. Поздравляю Россию — сегодня наш день», — цитирует Батыргазиева Федерация бокса России.