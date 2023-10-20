Кирилл Сидельников прокомментировал исход боя с Бикири

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников дебютировал на профессиональном ринге с ничьи. Россиянин дрался в соглавном событии боксёрского турнира Ural FC 4. Противостоял ему представитель Нидерландов Нидаль Бикири.

После боя Кирилл прокомментировал исход поединка. «Для анализа должно пройти какое то время,. Считаю, что я где то чуть чуть был получше. Я принимаю решение судей, но где то минимальная, но победа была за мной. Честно говоря, недоволен своим выступлением. У меня оставались силы, и нужно было дорабатывать. Просто я берёг эти силы, думал, что не хватит на четыре раунда. Но вот так получилось», — цитирует Сидельникова Федерация бокса России.

Отметим также победу олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева, которую он одержал в поединке с венесуэльцем Эндером Луцесом.