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Ислам Махачев и Александр Волкановски уложились в вес перед UFC 294

Ислам Махачев и Александр Волкановски уложились в вес перед UFC 294
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21 октября в главном поединке турнира UFC 294 померяются силами Ислам Махачев и Александр Волкановски. Бой состоится на стадионе «Этихад-Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Несколько минут назад бойцы прошли официальную процедуру взвешивания.

Оба спортсмена уложились в вес: Махачев — 70,31 кг, Волкановски — 70,08 кг. Таким образом, главный бой остаётся в силе.

Помимо главного боя Ислама Махачева, Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером, а Икрам Алискеров встретится с Варлеем Алвесом. Саид Нурмагомедов проведёт поединок с Муином Гафуровым. Кроме того, Хамзат Чимаев бросит вызов Камару Усману.

Первый поединок между Махачевым и Волкановски продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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