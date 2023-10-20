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Усик назвал подлинную причину, по которой Фьюри согласился на бой с ним

Усик назвал подлинную причину, по которой Фьюри согласился на бой с ним
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказал уверенность, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри согласился на поединок с ним из-за денег.

«Можно подумать, что для Фьюри наш бой – про деньги. Можем сказать, что нет и его цель – это спорт. Но ведь он сам говорит, что его цель заключается в деньгах. Не то что я что-то придумываю. Я говорю так, как он говорит: «Меня интересуют только деньги. Всё». Отвечать за него я не могу и наговаривать на него тоже не могу. Всем нужны деньги. И мне, и ему.

У меня сто процентов не так, потому что, если я ничего не буду делать два дня, у меня начинается депрессняк. Я сам по себе такой человек, что мне постоянно нужно что-то делать, я должен быть чем-то занят. Неважно, бокс ли это. Просто что-то нужно делать», – сказал Усик на своём канале в YouTube.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:

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