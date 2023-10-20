Мухаммад Мокаев: никаких флагов на UFC 294

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил, что на предстоящем турнире UFC 294 бойцы не будут выходить с национальными флагами.

«Никаких флагов на UFC 294», — написал Мухаммад.

Мухаммад на UFC 294 встретится с Тимом Эллиоттом.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что теперь бойцы вновь могут выходить на бои с национальными флагами. Отметим, что на минувшем турнире UFC Fight Night 230, который проходил в Лас-Вегасе (США), российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Ирина Алексеева выходила с российским флагом. Ей противостояла британка Мелисса Диксон. Ирина тот поединок проиграла единогласным решением судей.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: