Деметриус Джонсон рассказал, кого считает фаворитом в бою Чимаева и Усмана

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым, не знающим поражений в профессиональной карьере (12-0), и Камару Усманом (20-3).

«Очевидно, что фаворитом считается Чимаев. Камару Усман выходит на этот поединок на коротком уведомлении. Да, спортсмены любят считать, что они в лучшей форме в своей жизни, когда просто отдыхают вне тренировочного лагеря. Однако на деле есть большая разница, когда ты проводишь от восьми до десяти недель в лагере, готовясь к тому или иному сопернику, и выходишь за десять дней.

Хамзат – фаворит, потому что он непобеждённый боец, его рекорд — 12-0. Многие думают, что после этого боя будет 13-0. Я тоже считаю, что Хамзат будет фаворитом», – сказал Джонсон на канале Mighty Gaming в YouTube.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: