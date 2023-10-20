Кормье объяснил, почему на месте Волкановски не стал бы сразу принимать реванш с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если быть до конца честным, я бы сказал: «Повремени, давай воспользуемся всеми возможностями. Давай проведём полноценный тренировочный лагерь». Полагаю, Волкановски размышлял так: «Сейчас Махачев подерётся с Оливейрой, затем – с Джастином Гэтжи, а моя возможность стать двойным чемпионом может ускользнуть. Так что я бы, наверное, подождал», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Россиянин Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: