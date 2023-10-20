Соперник Мокаева: я, он, UFC и Аллах знают, что он не уложился в вес

Американский боец UFC Тим Эллиотт высказался о Мухаммаде Мокаеве, который станет его соперником в предварительном карде турнира UFC 294, в связи с сомнениями в том, что Мокаеву удалось уложиться в весовой лимит легчайшей весовой категории (до 61 кг).

«Я знаю, что он не уложился в вес, он знает, что он не уложился в вес, UFC знает и Аллах знает! Насколько я понимаю, он должен мне процент», — написал Эллиотт в своих социальных сетях.

Предстоящий поединок станет для Мокаева пятым в промоушене UFC, четыре своих поединка в рамках крупнейшей организации в области смешанных единоборств Мокаев выиграл, последний — против Жафела Филхо на UFC 286 в начале 2023 года. Всего на счету непобеждённого Мокаева 10 побед на профессиональной арене.