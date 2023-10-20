Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению Фьюри, бой с Нганну для него сложится тяжелее, чем противостояние с украинцем Александром Усиком.

«Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом. Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги», — приводит слова Фьюри ESPN GB.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: