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Умар Нурмагомедов рассказал, в каком случае будет драться с соотечественниками

Умар Нурмагомедов рассказал, в каком случае будет драться с соотечественниками
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Российский боец промоушена смешанных единоборств UFC Умар Нурмагомедов рассказал, каким будет его решение, если ему доведётся встретиться в октагоне с кем-то из соотечественников.

«Конечно, я бы хотел драться не с соотечественниками. Но если организация поставит так, что это будет претендентский бой, например, то, конечно, придётся драться», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Всего на счету Умара Нурмагомедова четыре поединка в промоушене UFC, во всех он одерживал победы и трижды завершал свои бои досрочно. Последним соперником Умара был бразильский боец Раони Барселос, которого Нурмагомедов победил нокаутом в конце первого раунда на очередном UFC Fight Night, прошедшем в январе 2023 года.

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