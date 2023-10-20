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Умар Нурмагомедов рассказал, с кем из топовых бойцов UFC может провести следующий поединок

Умар Нурмагомедов рассказал, с кем из топовых бойцов UFC может провести следующий поединок
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался по поводу будущих соперников.

«Я думаю, что сначала подерусь с Марлоном Верой. А потом – с Генри Сехудо или Мерабом Двалишвили. Скорее всего, этот поединок будет претендентским», – сказал Умар на пресс-конференции.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го он дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в промоушене Даны Уайта четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC Fight Night 217 в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Раони Барселоса.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:

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