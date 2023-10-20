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Умар Нурмагомедов ответил на вопрос, возможно ли проведение турниров UFC в России

Непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о том, возможно ли проведение турниров промоушена UFC на территории России.

«Это вопрос к организаторам. Если мне предложат, я с удовольствием подерусь в России», — сказал Умар на пресс-конференции.

Отметим, что следующий турнир промоушена состоится в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Главным боем вечера UFC 294 является поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски, в преддверии турнира заменившего Чарльза Оливейру. В соглавном событии вечера встретятся Хамзат Чимаев и Камару Усман.

Единственный турнир UFC прошёл на территории России в сентябре 2018 года. Событие, проводимое крупнейшим промоушеном смешанных единоборств, принимал стадион «Олимпийский» в Москве.