Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов сделал категоричный прогноз на бой Джонса и Миочича на UFC 295

Умар Нурмагомедов сделал категоричный прогноз на бой Джонса и Миочича на UFC 295
Комментарии

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Он состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Джон Джонс в отличной форме. Он моложе и мощнее Стипе. Думаю, Джонс финиширует Миочича», — сказал Умар на пресс-конференции.

Напомним, Джонс на турнире UFC 285 в марте досрочно остановил француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул организации. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись чемпионского пояса.

Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:

Ранее Умар рассказал, с кем из топовых бойцов UFC может провести следующий поединок.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов рассказал, с кем из топовых бойцов UFC может провести следующий поединок
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android