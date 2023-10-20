Умар Нурмагомедов сделал категоричный прогноз на бой Джонса и Миочича на UFC 295

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Он состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Джон Джонс в отличной форме. Он моложе и мощнее Стипе. Думаю, Джонс финиширует Миочича», — сказал Умар на пресс-конференции.

Напомним, Джонс на турнире UFC 285 в марте досрочно остановил француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул организации. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись чемпионского пояса.

Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:

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