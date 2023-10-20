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Блогер-боец Асхаб Тамаев набросился на хейтера в лобби Москва-Сити

Блогер-боец Асхаб Тамаев набросился на хейтера в лобби Москва-Сити
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Популярный чеченский блогер и боец поп-MMA Асхаб Тамаев вступил в конфликт с одним из парней в лобби Москва-Сити. Об этом у себя в социальных сетях рассказал сам Тамаев.

Блогер-боец Асхаб Тамаев уронил хейтера в лобби Москва-Сити:

По словам Асхаба, парень, находившийся рядом с ним, во время общения по телефону начал обсуждать его в оскорбительном ключе.

«Я реально удивился, думал, прикалывается. Но он не обратил внимания и продолжал разговаривать, будто меня нет. Наверно, он думал, что ему поможет охранник, но ему никто не помог. В итоге я дал ему понять, что не стоит так делать», — сказал Тамаев.

Как информирует телеграм-канал 112, Тамаев ударил обидчика в лицо, отобрал и разбил телефон.

Асхаб Тамаев ведёт свой YouTube-канал. В 2018 году блогер провёл свой первый поединок в поп-MMA с украинцем Филиппом Третьяком и одержал победу единогласным решением судей.

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