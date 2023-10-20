Финальная битва взглядов Махачева и Волкановски перед UFC 294. Видео

В преддверии турнира UFC 294 состоялась финальная битва взглядов его участников. Лицом к лицу сошлись и россиянин Ислам Махачев с австралийцем Александром Волкановски. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.
Видео доступно на канале UFC Russia в «Телеграме». Права на видео принадлежат UFC.
UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, поединок Ислама и Александра станет реваншем. Впервые они встретились на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.
В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
На счету Волкановски в ММА 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.