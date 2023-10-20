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Финальная битва взглядов Махачева и Волкановски перед UFC 294. Видео

Финальная битва взглядов Махачева и Волкановски перед UFC 294. Видео
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В преддверии турнира UFC 294 состоялась финальная битва взглядов его участников. Лицом к лицу сошлись и россиянин Ислам Махачев с австралийцем Александром Волкановски. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

Видео доступно на канале UFC Russia в «Телеграме». Права на видео принадлежат UFC.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, поединок Ислама и Александра станет реваншем. Впервые они встретились на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

На счету Волкановски в ММА 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

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