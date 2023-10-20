Александр Усик признался, что старается отстраняться от новостей об Украине

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик сообщил, что старается не читать слишком много новостей об Украине.

«Я максимально мало читаю информацию об Украине. Ненужную информацию. Потому что информации сейчас настолько много, что человеческий мозг не может переварить, где правда, а где неправда. В такие минуты я просто звоню сыну, дочке, жене или друзьям. Просто услышать их голос.

Когда я совсем не читаю новости? В тренировочном лагере — всегда. Когда я в лагере, до меня невозможно дозвониться не моим близким. Нереально. Есть только маленький круг людей, для которых я доступен. Я отгораживаюсь от информации, от лишних разговоров — от всего отгораживаюсь, что мешает идти к своей цели», — сказал Усик на своём YouTube-канале.