«Все преимущества на его стороне». Корешков сделал прогноз на бой Махачев — Волкановски

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который пройдёт на турнире UFC 294.

«Прогнозы тут делать — дело неблагодарное, потому что один момент может решить исход боя, даже практически выигранного. Моё мнение — Ислам Махачев должен выигрывать, всё-таки у него больше преимуществ, чем у Волкановски. Ислам провёл полный лагерь, у него нет акклиматизации, то есть он заранее профессионально подготовился, провёл лагерь именно там, где будет проходить бой. Это важно, так как есть разные климатические условия, которые могут повлиять на функциональность. Кроме того, не знаю, был ли у Волкановски вообще лагерь, он идёт после операции. Поэтому всё преимущество на стороне Махачева», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.