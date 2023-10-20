Волкановски: не ожидаю от Махачева ничего другого, а я могу полностью поменять свой стиль

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски заявил, что может полностью изменить свой стиль перед реваншем с Исламом Махачевым.

«Ожидаю ли я увидеть другую версию Махачева по сравнению с первым боем? Не особо. Он хороший боец, но я не ожидаю увидеть ничего другого. Я не думаю, что он сможет сильно изменить свой стиль. Я думаю, это будет тот же стиль, но с небольшими поправками.

А я могу полностью менять свой стиль. Я могу делать поправки. Принял бой за 12 дней. Ожидаю увидеть такого же Ислама. А вы ожидайте увидеть другого меня», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.