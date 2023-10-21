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Кадиев: Волкановски идёт ва-банк, он представляет для Махачева опасность

Кадиев: Волкановски идёт ва-банк, он представляет для Махачева опасность
Ислам Махачев
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Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев поделился своими ожиданиями от противостояния чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева и обладателя пояса UFC в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски

«Думаю, бой не продлится всю дистанцию, так как Волк выходит на коротком уведомлении и за короткий промежуток времени, согнал много веса, но опасность он всё же представляет — ему нечего терять, и он пойдёт ва-банк. Считаю Ислама фаворитом, но бой для него не будет проходным. Много будет играть ментальная сторона», – сказал Ислам Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Александр Волкановски

Напомним, реванш Махачева и Волкановски возглавит шоу UFC 294, которое пройдёт 21 октября в Абу-Даби.

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