Кадиев: Волкановски идёт ва-банк, он представляет для Махачева опасность

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев поделился своими ожиданиями от противостояния чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева и обладателя пояса UFC в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски

«Думаю, бой не продлится всю дистанцию, так как Волк выходит на коротком уведомлении и за короткий промежуток времени, согнал много веса, но опасность он всё же представляет — ему нечего терять, и он пойдёт ва-банк. Считаю Ислама фаворитом, но бой для него не будет проходным. Много будет играть ментальная сторона», – сказал Ислам Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски возглавит шоу UFC 294, которое пройдёт 21 октября в Абу-Даби.