Ринат Фахретдинов высказался о дебюте Шары Буллета в UFC

Российский боец Ринат Фахретдинов рассказал о дебюте Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) в UFC.

«Мы с Шарой продолжительное время знакомы. Не тренировались вместе, но общаемся. Ждём его яркий дебют. Все о нём говорят. Соперник, конечно, тоже не подарок. Но, думаю, Буллет уверенно победит. Он очень разносторонний, универсальные бойцы всегда ценились. Без борьбы делать нечего, без ударки ловить нечего. Это всё важно, конечно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что Магомедов на UFC 294 сразится с бразильцем Бруно Силвой. Для россиянина этот поединок станет первым в американском промоушене.

Отметим, Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.