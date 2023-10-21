«Миочич – пахарь, Джонс – уникум». Фахретдинов оставил прогноз на главный бой UFC 295

Российский боец Ринат Фахретдинов оставил прогноз на титульный бой в тяжёлом весе UFC между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Я не знаю, что у них в голове. Думаю, Джонс выиграет. Но непобедимых не бывает. Один удар может решить всё. И всё-таки думаю, что Джон победит. Стипе Миочич пахарь, хороший мужик. А Джонс – уникум. Сколько раз он уходил и сколько раз возвращался. Гана он вообще переехал и не почувствовал», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Джонс на турнире UFC 285 в марте досрочно остановил француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул организации. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись чемпионского пояса.