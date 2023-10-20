Оливейра: бой с Конором — бой, о котором я просил уже давно, он принесёт нам много денег

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о желании провести бой с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«У меня контракт с UFC. С кем мне скажут драться, с тем я и подерусь. При этом я нахожусь на первом месте в рейтинге, я победил всех, кто находится ниже меня. Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором.

Бой с Конором — это бой, о котором я просил уже давно. Оливейра против Макгрегора – это прибыльный бой. Он принесёт нам очень много денег. Наши бои всегда хорошо продавались. Фанаты хотят увидеть это, но мы не знаем хочет ли этого боя Конор», – приводит слова Оливейры MMA Fighting.