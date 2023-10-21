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Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски на UFC 294

Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски на UFC 294
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Боец женского легчайшего веса Ирина Алексеева дала прогноз на реванш между россиянином Исламом Махачевым, который является чемпионом UFC в лёгком весе, с австралийцем Александром Волкановски – обладателем титула в полулёгкой весовой категории в американском промоушене.

«Оба очень хороши. Шансы равные. Они очень опытные. И один, и другой сделали выводы. Волкановски выходит на замену, но это ни о чём не говорит. Будем болеть за Ислама. Это такой уровень! Если Махачев второй раз победит и сделает это красиво, он будет такой топ. Его можно будет сразу на первое место в рейтинге P4P выводить», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Александр Волкановски

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

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