Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски на UFC 294

Боец женского легчайшего веса Ирина Алексеева дала прогноз на реванш между россиянином Исламом Махачевым, который является чемпионом UFC в лёгком весе, с австралийцем Александром Волкановски – обладателем титула в полулёгкой весовой категории в американском промоушене.

«Оба очень хороши. Шансы равные. Они очень опытные. И один, и другой сделали выводы. Волкановски выходит на замену, но это ни о чём не говорит. Будем болеть за Ислама. Это такой уровень! Если Махачев второй раз победит и сделает это красиво, он будет такой топ. Его можно будет сразу на первое место в рейтинге P4P выводить», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.