Ислам Махачев — Алекс Волкановски: во сколько начало боя UFC 294, где смотреть прямой эфир

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, главным поединком которого станет противостояние российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева и обладателя титула в полулёгком весе Александра Волкановски.

Турнир UFC 294 будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 21:00 мск. «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию, в которой будут освещены все бои в рамках мероприятия. Предполагается, что бой Махачева и Волкановски начнётся не раньше 23:00 мск.

Поединок между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первая встреча состоялась 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.