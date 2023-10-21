Немков: хотелось бы, чтобы наши дали жару в Абу-Даби

Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории, рассказал о том, за кем будет наблюдать на турнире UFC 294, который пройдёт сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«В принципе мне интересны все бои. Буду смотреть Магомеда Анкалаева с Джонни Уокером. Хотелось бы, чтобы наши бойцы победили, дали жару в Абу-Даби», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, на UFC 294 выступят множество россиян. Главное внимание на турнире по смешанным единобрствам будет приковано к реваншу между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.