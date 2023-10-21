Хамзат Чимаев: мне ошибочно диагностировали рак. Кашлял кровью и думал, что всё – конец

Непобеждённый в UFC боец Хамзат Чимаев рассказал о причинах приостановления карьеры в связи с ошибочно диагностированным раком.

«Это было трудное время. Однажды врач подошёл ко мне и сказал: «У тебя рак». Именно поэтому я объявил об уходе из спорта. Я не знал, что сказать семье, не знал, что сказать людям. Потом мы провели ещё одно обследование, и врач сказал, что рака нет. Но я не переставал кашлять кровью. Если врач что-то говорит тебе, это в любом случае остаётся в твоей голове. Я приходил домой, кашлял кровью и думал, что мне конец», – рассказал Чимаев в интервью Full Send Podcast.

Отметим, Чимаев объявил о завершении карьеры после коронавируса, перенесённого в начале 2021 года, однако затем вернулся в смешанные единоборства.

Напомним, сегодня, 21 октября, Чимаев на турнире UFC 294 сразится с нигерийцем Камару Усманом.