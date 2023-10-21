Тренер Махачева: Хабиб — очень щедрый человек, он изменил многих в лучшую сторону

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о личностных качествах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб – очень щедрый человек, но когда-то у него не было денег. Мы всегда ему помогали. Нурмагомедов изменил многих людей в лучшую сторону. Он заботится о людях и помогает им. Один из моих парней – фанат, который находился возле нашего зала в течение двух лет и тёрся вокруг Хабиба. И как-то раз я вижу, как этот парень вытирает полы в моём зале. Я спросил, зачем он это делает. Он ответил, что хочет, чтобы в зале было чисто, так как он любит Хабиба и его команду. Я разрешил этому парню быть в нашем зале. Он многое делал для спортсменов, приносил им воду и тому подобное. Хабиб оплатил его перелёт в Абу-Даби, оплатил отель и билет на турнир. Кроме того, Нурмагомедов подписал для него очень редкие карточки с изображением бойцов UFC, которые стоят сотни тысяч долларов», – приводит слова Мендеса MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву готовиться к реваншу с Александром Волкановски, который пройдёт сегодня, 21 октября, в рамках турнира UFC 294.