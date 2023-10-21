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«Удивительно видеть это от дагестанца». Олейник оценил дебют Шары Буллета в UFC

«Удивительно видеть это от дагестанца». Олейник оценил дебют Шары Буллета в UFC
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Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал выступление средневеса и соотечественника Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Магомедов победил единогласным судейским решением бразильца Бруно Силву, дебютировав в организации.

«У Шарабутдина были достаточно сумбурные действия. Это связано с тем, что первый бой зачастую сказывается на уверенности. Это касается всех наших дебютантов в UFC. Уже последующие бои покажут его истинный потенциал, но для первого боя он нормально себя проявил. Конечно, был и удар в пах, но то, что я понимаю по общей реакции, ему не хватает борьбы, причём как у нас принято говорить, от дагестанца это удивительно видеть», — приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

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