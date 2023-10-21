Шара Буллет объяснил, почему не смог нокаутировать Силву на UFC 294

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (16-0) прокомментировал своё выступление в поединке с бразильцем Бруно Силвой, который состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, россиянин победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Силва делал всё, что я предполагал. Пару серий он выкинул, и я понял его работу, пытался подстроиться, выкидывал свои удары.

Я видел, что он выжидает мою ошибку, хочет подловить, когда я буду бить ногами, и воспользоваться своими длинными конечностями, вырубить панчем. У него очень тяжёлый удар, очень крепкий соперник, спасибо ему. Он дрался до конца, и при всём моём желании я не смог завершить бой досрочно», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.