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Мокаев досрочно победил Эллиотта на UFC 294

Мокаев досрочно победил Эллиотта на UFC 294
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Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев (10-0) встретился с американцем Тимом Эллиоттом (23-12-1). Победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Мухаммад Мокаев.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Тим Эллиотт - Мухаммад Мокаев (W)
21 октября 2023, суббота. 20:40 МСК
Мухаммад Мокаев
Окончено
SUB
Тим Эллиотт

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Боец дебютировал в профессиональных MMA в 2020 году и уже в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету Мокаева в сильнейшей организации мира пять побед (четыре – досрочные).

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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