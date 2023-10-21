Мокаев досрочно победил Эллиотта на UFC 294

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев (10-0) встретился с американцем Тимом Эллиоттом (23-12-1). Победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Мухаммад Мокаев.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Боец дебютировал в профессиональных MMA в 2020 году и уже в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету Мокаева в сильнейшей организации мира пять побед (четыре – досрочные).

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.