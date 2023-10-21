Мокаев прокомментировал досрочную победу на UFC 294 в Абу-Даби

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев прокомментировал победу над американцем Тимом Эллиоттом, поединок с которым состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне нужен был этот финиш. Хочу стать претендентом на пояс. Сейчас у меня 5-0 в UFC. Дана, дай мне Кара-Франса. Есть ещё Капе, я готов», — сказал Мокаев после боя.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Боец дебютировал в профессиональных MMA в 2020 году и уже в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету Мокаева в сильнейшей организации мира пять побед (четыре – досрочные).

Напомним, в главном бою UFC 294 чемпион в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

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