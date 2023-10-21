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Несмотря на победу над Элиоттом, Мокаев проиграл по судейским запискам

Несмотря на победу над Элиоттом, Мокаев проиграл по судейским запискам
Muhammad Mokaev
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Сегодня, 21 октября, проходит турнир UFC 294. В поединке между британским бойцом наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммадом Мокаевым (10-0) и американцем Тимом Эллиоттом (23-12-1) победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Мухаммад Мокаев.

Несмотря на победу Мокаева, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Тим Элиотт. Один судья посчитал ничью по итогу двух раундов (19-19), в то время как двое других посчитали, что Элиотт превосходил Мокаева (20-18).

Фото: Официальный сайт UFC

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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