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Алискеров: теперь жду соперника из топ-10

Алискеров: теперь жду соперника из топ-10
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Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), поделился эмоциями от победы над бразильцем Варлеем Алвесом.

«Абу-Даби! Парни, я чувствую вашу поддержку. Спасибо! Я всегда нацелен на финиш. Второй бой я удосрочил. Теперь жду соперника из топ-10», — сказал Алискеров после боя.

В середине раунда Алискеров отправил Алвеса в нокдаун джебом, после чего потряс коленом в прыжке, отбросив к сетке. Бразилец попытался защититься за блоком, однако после атакующей серии россиянина рефери вмешался и остановил бой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294, главным поединком которого станет встреча россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

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