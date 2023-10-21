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«Не понимаю решения. Это игра Уокера?» Глава RCC — про остановку боя Анкалаева

«Не понимаю решения. Это игра Уокера?» Глава RCC — про остановку боя Анкалаева
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Глава промоушена RCC Николай Клименко поделился мнением о решении остановить бой Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера.

«Я не понимаю, что это за решение. Это игра Уокера, который сначала отказался, а потом решил показать, что готов?

Анкалаев и Уокер с первых минут показывали хороший бой. Это не было даже близко похоже на удар, который мог остановить такой ожидаемый поединок.

Впервые вижу, что доктор останавливает бой, а боец скачет и готов. Пусть это будет повод для красивого реванша. Терпения Магомеду на пути к титулу», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что в результате инцидента бой между Анкалаевым и Уокером был признан несостоявшимся. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию ивента UFC 294.

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