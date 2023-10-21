Усман не стал протягивать руку Чимаеву на старте боя

Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в соглавном бою которого встречаются Хамзат Чимаев и Камару Усман.

Перед началом поединка Камару Усман не стал соблюдать негласную традицию и отказался протягивать руку своему оппоненту.

Бой между Усманом и Чимаевым является предпоследним в карде турнира. Отметим, что Чимаев является непобеждённым на профессиональный арене, а на счету Усмана всего два поражения в UFC, оба — против Леона Эдвардса.

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.