Начался бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски

На Этихад-Арене в Абу-Даби (ОАЭ) начался главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294. Чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (24-1) встретился в реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски (26-2).

Напомним, первый поединок Махачева и Волкановски состоялся в феврале на UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением. Волкановски потерпел первое поражение в престижнейшей организации мира и второе – в профессиональной карьере.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.