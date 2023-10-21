Хасбик пожал руку Махачеву после победы над Волкановски на UFC 294

Хасбулла Магомедов, известный в интернете как Хасбик, стал одним из первых, кто поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Хасбулла является популярным лицом, привлекающим болельщиков к смешанным единоборствам. Отметим, что Хасбик также появлялся на взвешиваниях и битвах взглядов перед турниром UFC 294.

Ислам Махачев одержал победу над австралийцем в первом раунде. Напомним, ранее бойцы встречались на UFC 284, тогда бой продлился все пять раундов и Махачев одержал победу единогласным судейским решением.

В соглавном бою вечера встретились Хамзат Чимаев и Камару Усман. По его итогам Чимаев праздновал победу судейским решением. «Чемпионат» вёл текстовую трансляцию UFC 294.