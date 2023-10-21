Все результаты турнира UFC 294: Махачев — Волкановски 2

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Завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев победил техническим нокаутом в реванше австралийца Алекса Волкановски.

В соглавном событии проспект среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев одолел раздельным решением экс-чемпиона в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана.

UFC 294. Результаты:

Ислам Махачев победил Александра Волкановски техническим нокаутом (Раунд 1, 3:06) и сохранил титул чемпиона в лёгком весе;

Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28);

Бой Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера признан несостоявшимся после остановки доктором (запрещённый удар);

Икрам Алискеров победил Варлея Алвеса техническим нокаутом (Раунд 1, 2:07);

Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова удушающим приёмом – (Раунд 1, 1:13);

Мухаммад Мокаев победил Тима Эллиотта удушающим приёмом – (Раунд 3, 3:03);

Тревор Пик победил Мохаммада Яхью единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27);

Бой Джавида Башарата и Виктора Генри признан несостоявшимся после запрещённого непреднамеренного удара;

Абу Азайтар победил Седрика Дюма (29-28, 29-28, 29-28);

Майк Бриден победил Аншула Джубли нокаутом (Раунд 3, 3:00);

Мухаммад Наимов победил Натаниэля Вуда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Виктория Дудакова победила Джин Ю Фрей единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Шарабутдин Магомедов победил Бруно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).