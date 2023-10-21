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Видео нокаута в бою Махачев — Волкановски

Видео нокаута в бою Махачев — Волкановски
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Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл очередной турнир крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC. В главном бою вечера встречались российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

В противостоянии бойцов лёгкой весовой категории победу нокаутом в первом раунде одержал Махачев, который сбил Волкановски с ног мощным хай-киком, а потом довёл бой до логического завершения, закидав ударами лежащего на канвасе Волкановски.

Права на видео принадлежат UFC.

Для Махачева этот поединок стал 16-м в промоушене UFC, в 15 он одержал победы. Бой с Волкановски стал их второй очной встречей. В их первом поединке на UFC 284 Махачев одержал победу единогласным судейским решением.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию турнира UFC 294.

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