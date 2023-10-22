Алекс Волкановски проиграл досрочно впервые за десять лет

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, уступивший в реванше с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым, впервые потерпел досрочное поражение с 2013 года.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Махачева техническим нокаутом в первом раунде.

В мае 2013 года на локальном турнире Australian Fighting Championship 5 Волкановски проиграл соотечественнику Кори Нельсону. Примечательно, что остановка также произошла после удара ногой в голову и добивания.

Поражение от Махачева на UFC 294 стало 35-летнего Волкановски третьим в профессиональной карьере.